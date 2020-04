Z mojej papierovej dielne: hotel Rotunda na Chopku a vodný mlyn v Zuberci

Zlepil som modernú stavbu hotela v Nízkych Tatrách aj technickú pamiatku v Múzeu oravskej dediny v Zuberci.

V marcovom čísle detského časopisu Fifík bol zjednodušený model hotelu Rotunda na Chopku od Ladislava Jakubča v mierke 1:500. Skutočná stavba v Nízkych Tatrách (v prevádzke od roku 2013) prepája aj lanovky na severných a južných svahoch Chopku a podľa propagačných materiálov ide o najvyššie položený hotel v Európe (2004 m).

Do septembrového Fifíka sa chystá veľmi zjednodušený model vodného mlyna, ktorý stojí v Múzeu oravskej dediny v lokalite Zuberec - Brestová. Dve strany A4 vystrihovačky v mierke 1:150 tiež nakreslil Ladislav Jakubčo. Chcelo by to farebne opraviť strechy, podľa dostupných fotografií na webe by mali byť pokryté dreveným šindľom a ten má odtieň pieskovej až tmavohnedej farby (podľa opotrebenia poveternostnými podmienkami = čím starší, tým tmavší).