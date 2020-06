Z mojej papierovej dielne: Muzeum lokomotiv ABC

Miloš Haman publikoval v 80-tych rokoch minulého storočia v časopise ABC sériu siedmich modelov parných rušňov, ktorá dostala názov "Muzeum lokomotiv ABC". Doteraz som zlepil štyri lokomotívy.

Ako prvú som zlepil pred niekoľkými rokmi zelenú lokomotívu 475.001 ČSD, ktorá bola štvrtým modelom série. Prestavil som ju v mojom článku tu.

Vystrihovačka rušňa bola publikovaná v časopise ABC číslo 6 ročník 27 (v roku 1982)

Teraz začínam kompletovať sériu postupne tak, ako modely vychádzali (233.0, 400.1, 320.0, 423.0, Chicago a Vulcan). Spolu ide o sedem parných rušňov, okrem nich vyšli od autora mimo Muzea lokomotiv ešte tri elektrické mašinky (69E, 36E a 85EO-ATM, dve z nich som na mojom blogu už prezentoval, linky sú pod článkom). Takže suma sumárum, existuje 10 publikovaných modelov Miloša Hamana.

Prvým modelom Muzea lokomotiv je parný rušeň radu 233.0 ČSD, ktorý vyšiel v ABC č. 19 ročník 25 (v roku 1981). Skutočné stroje pre Severnú dráhu cisára Ferdinanda vyrobila lokomotívka vo Viedenskom Novom Meste v rokoch 1868-1872 v počte 32 kusov. Mašinky mali dvojčitý parný stroj na mokrú paru a usporiadanie náprav 1 B. Posledný stroj, ČSD označený radom 233.0, bol vyradený v roku 1928.

Model má rozsah 1 stranu A4 (plus jeden diel na strane s návodom)

Druhým modelom Muzea lokomotiv je parný rušeň 400.116 ČSD, ktorý vyšiel v ABC č. 4 ročník 26 (v roku 1981) s rozsahom 1 strany A4. Skutočné stroje pre železničné lokálky na území Rakúsko-Uhorska vyrobila viedenská lokomotívka Spoločnosti štátnej dráhy v rokoch 1885-1912 v počte 24 kusov. Lokomotívy mali dvojčitý parný stroj na mokrú paru a usporiadanie náprav D. Posledný stroj, ČSD označený radom 400.1, bol vyradený v roku 1964.

Ďalšou mašinkou do tejto série je rušňový rad 320.0 ČSD. Skutočné stroje pre Rakúske štátne dráhy i súkromné lokálky vyrobili v rokoch 1897 - 1909 lokomotívky Krauss v Linci, Floridsdorf vo Viedni a První českomoravská továrna v Prahe - Libni v celkovom počte 69 kusov. Lokomotívy mali združený parný stroj na mokrú paru a usporiadanie náprav 1’ C. Československé štátne dráhy v roku 1918 prevzali do svojho stavu 34 týchto rušňov, posledný dojazdil v roku 1966.

Vystrihovačka vyšla v abc č. 16 ročník 26 (v roku 1982). Rozsah modelu je 1 strana A4 (plus jeden diel na ďalšej strane) a mierka 1:74. Stavba modelu bola celkom pohodová aj napriek tomu, že veľa vecí nesedelo (najmä oblúkové diely bolo treba upravovať). Aj 38-ročný papier sa dosť lámal, no aj tak preferujem stavbu z originálu :)