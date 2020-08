Z mojej papierovej dielne: kostoly v obciach Baďan a Turie

Do mojej zbierky papierových modelov slovenskej architektúry mi pribudli dva nové kostolíky, ktoré budú čoskoro aj publikované.

Autorom vystrihovačky Kostola Evanjelickej cirkvi a.v. v obci Baďan (okres Banská Štiavnica) je Tomáš Hrebík. Súčasťou miestneho neskororenesančného kostola s pristavanou vežou v 19. storočí je aj unikátna románska rotunda z 12. storočia. Model v mierke 1:120 pôjde čoskoro do bežnej distribúcie modelárskych e-shopov, jeho vydavateľom je vTOM.