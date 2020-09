Z mojej papierovej dielne: drevený Chrám sv. Juraja a zvonica v ukrajinskom meste Drohobyč

Do mojej zbierky zahraničných sakrálnych stavieb mi pribudol v našich končinách málo známy model ukrajinskej pravoslávnej cerkvi so zvonicou, ktoré sú zaradené aj do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Vystrihovačku v mierke 1:100 s rozsahom 14,5 strán A4 vydalo ukrajinské vydavateľstvo OREL (zakúpiť sa dá v e-shope napríklad tu). Najprv som zlepil zvonicu s výškou 25 cm, po nej nasledoval chrám.

Mesto Drohobyč sa nachádza na Haliči, v Ľvovskej oblasti Ukrajiny. Architektúra pravoslávneho Chrámu sv. Juraja pochádza z prelomu 15. a 16. storočia, zvonicu postavili v roku 1678.